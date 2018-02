Protógenes Queiroz, uma das pessoas ouvidas por Zé Padilha para fazer Tropa de Elite 2, ainda não encarou a fila para assistir ao filme.

Chegaram a jantar juntos no ano passado, quando o diretor quis saber sobre corrupção na estrutura do Estado e detalhes da prisão de Hildebrando Pascoal no Acre, coordenada por Protógenes à época.