Um dia antes das eleições do primeiro turno, Jutahy Magalhães se encontrou com João Santana em restaurante de Salvador. “Se prepare para trabalhar mais 30 dias”, disse o tucano ao marqueteiro de Dilma. “Já estou de férias, tenho certeza que as eleições acabam amanhã”, rebateu Santana. Foi obrigado a rever seus planos.

