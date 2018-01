As principais companhias aéreas que operam em Guarulhos festejaram o novo estacionamento “popular”, a R$ 10 por dia. Mas não gostaram da atitude da Infraero em relação ao antigo bolsão de carros, em frente aos terminais.

A estatal aumentou em 60% a diária de suas vagas, que passarão a custar até R$ 50,50 – preço mais alto do que o de alguns voos promocionais. Mas garante: o reajuste não tem nada a ver com a inauguração do estacionamento low cost.