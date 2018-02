Pés de coleção

A formação em Moda, aliada à paixão pelo desenho de joias, fizeram com que Luiza Perea acabasse no mundo do design de sapatos. Filha de artista plástica e com veia empreendedora, ela mantém, há quatro anos, uma loja de sapatos na Vila Madalena.Com clientela bem fiel, Luiza não perdeu a verve de joalheira: “Meu trabalho é bem slow fashion e artesanal”, explica. “Faço questão de usar uma matéria-prima nobre, e todos os sapatos são feitos à mão”, conta.

O caráter autêntico faz com que muitas clientes considerem as peças colecionáveis. “A cada temporada, elas pedem mais para suas coleções”, ri. Além dos sapatos, a moça ainda desenha bolsas, bijuterias e toda a identidade visual da loja.