Casa de bailarina

Ana Maria Diniz e Helô Gouvêa, junto com o novo sócio investidor, Leandro Sampaulo, inauguram dia 28, a segunda unidade do seu bem-sucedido estúdio de dança Anacã. Onde? Na Av. Henrique Schaumann, perto da Vila Madalena. “Vamos abrir a casa no mesmo dia que inauguramos a nossa primeira unidade,na Av. Brasil, há quatro anos. Por coincidência, é o dia do meu aniversário”, diverte-se Ana, avisando: durante todo o mês de julho, o novo estúdio está funcionando no esquema de soft opening. “Tudo começou como um sonho. Não imaginávamos que ia crescer tanto. Atendemos hoje mais de 800 alunos, não temos para onde crescer na primeira unidade”. A expansão não deve parar por aí. “Estamos recebendo muitos pedidos para nos locarmos em diversos bairros da cidade e até em outros estados”, emenda a também bailarina. No momento, Ana estuda proposta para o Rio. Investimento? “Posso dizer apenas que o resultado da primeira unidade pagou a segunda”.

