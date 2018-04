‘Personal’ das artes

Daniela Sève Duvivier herdou o gosto pelas artes de seu pai, Luiz Sève – marchand da galeria Ipanema, fundada em 1965 no Rio. Sua formação – ela estudou em NY e chegou a trabalhar no MoMA – e o bom gosto adquirido no ambiente familiar, levou-a ser muito procurada por pessoas em busca de conselhos sobre obras de arte. Assim nasceu sua consultoria, a Masarte. Seu trabalho consiste principalmente em viajar pelo mundo escolhendo obras que caibam no bolso e no gosto de seus clientes, fazendo parcerias com galerias do Brasil e de fora. “Só indico obras de artistas em cujo potencial acredito, e que tenham uma produção artística que me agrade”, afirma a moça. Que tem, entre seus preferidos, Yayoi Kusama, Anish Kapoor e Jeff Koons, entre outros.