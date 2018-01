Personagem de brinquedo vira programa infantil na América Latina

Caio, primeiro filho de Rafael e Bruna Biasotto, começou a se interessar por desenhos na TV e despertou nos pais a pergunta: o que é bom que ele assista? A preocupação pedagógica inspirou o programa Bubu e as Corujinhas, que estreou este mês na Disney Junior, PlayKids, Disney Channel e TV Cultura. A personagem principal, Bubu, fez o caminho inverso do normal: começou como brinquedo – esteve em 120 artigos da loja de design e presentes Uatt? – para depois virar desenho animado. Como foi assinado convênio com mais de 30 marcas no Brasil, haverá, pela frente, picolés da Diletto da Bubu e cadernos Tilibra com a corujinha. O programa já estreou em espanhol na América Latina e está sendo dublado em inglês.

