Eles não desistem. Advogados de condenados no mensalão conseguiram marcar, para terça-feira, audiência com Joaquim Barbosa.

Após primeira negativa do relator, farão novo pedido a ele, desta vez, pessoalmente. Querem ter acesso à ação – e entrar com recursos na sequência – ou mais tempo para analisar o calhamaço jurídico depois da publicação do acórdão.