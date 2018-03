No Dia da Consciência Negra, quinta, acontece na Praça da Sé uma grande homenagem musical. Uma bateria de shows, que tem início às nove da manhã na catedral, com o Encontro das Congadas. Vai até à noite, com o dueto de Seu Jorge e Paula Lima.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.