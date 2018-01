Pérola Barroca

Lia Homem de Mello e Monica Molina firmaram parceria este ano para criar a M.M Pearl – marca de joias 100% focada em pérolas. “Os únicos materiais que usamos em nossas peças é o couro e as pérolas, as de água doce, que têm um aspecto mais bruto. Só os detalhes que são feitos em ouro branco e amarelo”, conta Monica, que cuida da criação e dos desenhos e realiza a execução com a ajuda de Lia. A dupla faz tudo manualmente no ateliê que Monica montou em sua casa. “Sou formada em Letras, nunca imaginei que um dia iria criar joias, até me inspirar em um colar de Vincent Peach. Ano passado comprei as pérolas e comecei a criar os meus próprios colares sozinha”, explica a moça. “Nosso negócio ainda é muito novo. Não estamos em e-commerces e multimarcas. É só no boca a boca e pelo Instagram.”

