Willem Dafoe– que se apresenta no Sesc Pinheiros, no fim do mês, ao lado de Mikhail Baryshnikov – já esteve no Sesc em 1995.

O ator de Anticristo veio ao Brasil para substituir Ron Vawter na peça A Tentação de Santo Antão. Na época, estava sendo lançado o clássico CD de Lenine Olho de Peixe. Dafoe gostou tanto do som do pernambucano que levou o disco para casa.