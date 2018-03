Funcionário da Fundação Casa entrou com ação no Ministério do Trabalho pedindo adicional de periculosidade. O desembargador que julgou o recurso entendeu que a ex-Febem não é uma penitenciária, mas sim de um “arcabouço de proteção estatal à criança e ao adolescente”.

Em outras palavras, o servidor ficou sem o desejado plus.