A Festa do Peão de Barretos vai ter muito mais que Chitãozinho, Xororó, rodeio e música. O distinto público vai ouvir, do Ministério da Saúde, que 6,6 milhões de homens brasileiros já declararam pelo menos um sintoma de doenças sexualmente transmissíveis: 17% do total.

A pesquisa, inédita, diz ainda que entre as mulheres esse índice é de 10% – 3,7 milhões.