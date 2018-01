Estagiário do Google por quase um ano, Jacques Lewkowicz voltou à “casa”, ontem, para um almoço entre amigos.

O ex-dono da agência Lew’Lara/TBWA, criador da lei de Gérson (aquele que queria levar vantagem em tudo) e do efeito Orloff, (“eu sou você amanhã”), fez lá uma confissão a Fabio Coelho, presidente da empresa no Brasil: “Aprendi mais aqui do que em toda a vida”.