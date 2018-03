Marina Abramovic está empenhadíssima em levantar o instituto que levará seu nome em NY. Para arrecadar US$ 600 mil, decidiu-se pelo financiamento coletivo, colocou a ideia no kickstarter (site de crowdfunding ).

Luciana Brito, que representa a artista no Brasil, diz que a maior parte da verba virá do bolso da própria artista.

Performer 2

Apoiadores podem doar de US$ 1 – e ganhar um abraço da artista – até US$ 10 mil – que dá direito a participar de uma performance com ela. O Marina Abramovic Institute – se viabilizado – funcionará em um teatro abandonado no bairro de Hudson, com direito a biblioteca, cursos e vivências que trabalhem as artes.

Perfomer 3

Marina, aliás, está com um grande projeto no forno para São Paulo. Em 2015.