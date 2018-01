TCU ‘atravessa’ venda de ativos da Petrobrás

A aprovação de medida cautelar, pelo TCU, no começo de dezembro, proibindo a Petrobrás de assinar novos contratos de venda de ativos e de iniciar novos processos de alienação surpreendeu integrantes da Petrobrás. Afinal, o programa de desinvestimentos da estatal havia sido debatido com ministros do TCU e estava tudo ok.

Alta fonte da estatal, entretanto, não se alarma com o fato e acredita que “tudo estará resolvido e esclarecido já no começo do ano que vem”. Com a devida readequação de metodologias.

Detalhe: o TCU liberou a estatal para concluir desinvestimentos em fase final evitando paralisar todo o processo.