Pequena notável

Hermione Granger cresceu. E virou um mulherão. Emma Watson, atriz britânica que dá vida à bondosa bruxa mirim, dominou as manchetes de moda internacionais nos últimos dias, com os modelos que usou em premières de Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2.

Não é para menos. Só no Brasil, mais de 1,5 milhão de pessoas correram para ver, no último fim de semana, o derradeiro dos oito filmes da saga, baseada nos livros de J. K. Rowling.

Eleita pelo Guinness como uma das atrizes mais “rentáveis” dos anos 2000, Watson – do alto de seus 21 anos – parece gostar do título de ícone fashion. Tanto assim que licenciou linha própria de roupas para a People Tree. Além de já ter no currículo campanhas como a da Burberry.

Os fãs de seus filmes, no entanto, não precisam se preocupar. A atriz não pensa em abandonar as telonas. Inclusive, já se prepara para encarnar a princesa Bela, do clássico A Bela e a Fera. Em megaprodução de Guillermo Del Toro. Ainda sem data de estreia.