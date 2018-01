Pequena, a dívida

A Petrobrás ameaça cortar o fornecimento para a Eletrobrás, que continua atrasando pagamentos de uma dívida com a estatal de mais de R$ 11 bilhões. A empresa de energia elétrica não estaria conseguindo honrar repactuação acertada em agosto deste ano de R$ 3,3 bilhões em dívidas – programadas para serem pagas em 18 parcelas mensais.

Em dezembro do ano passado, a Eletrobrás já havia aprovado outra repactuação de débitos com a petroleira, no valor de R$ 8,5 bilhões a serem quitados em 120 parcelas.

Indagada, a estatal não confirma a informação.