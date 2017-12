Entre os dados sobre As Novas Transformações Sociais, pesquisa a ser divulgada hoje pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, está uma levantamento sobre a Copa. Bem-humorado, o ministro Marcelo Neriresolveu calcular o índice de Gini – que mede a concentração de renda – levando em conta a concentração… de prêmios nos Mundiais já realizados.

Como Brasil, Itália e Alemanha ostentam 12 dos 19 títulos concedidos, os três países alcançam o índice de 0,988 – quase o máximo da tabela da ‘desigualdade social’. “Nesse caso, entretanto, somos contra qualquer redistribuição”, brinca Neri.

Pensando alto 2

A mordida do uruguaio Luis Suárez no italiano Chiellini,que está sob análise da Fifa, provocou risos em Willian.

O meia da seleção disse não saber o que faria se tivesse sido a vítima. “Não é uma coisa comum no futebol. Não sei qual seria minha reação.”

Pensando alto 3

O ‘oi’ do presidente da CBF aos jogadores e Felipão, hoje, na Granja, é muito mais que simples visita de cortesia. José Maria Marin, raposa velha da política e do futebol, mostra-se como chefe de Estado ao lado do time nacional, em uma Copa em casa. A la Nelson Mandela, com os Springboks do rúgbi, em 1995.