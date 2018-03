Ganso pedirá à Justiça que estabeleça horários para ver a filha, Maria Victória, de 6 meses.

O meia do São Paulo também está em desacordo com a mãe da criança, Victória, sobre o valor da pensão alimentícia.

Pendenga 2

A decisão foi tomada depois que ela divulgou carta no Facebook, reclamando da ausência do jogador. “A última vez que você me viu, eu era ainda um pequeno anjo que havia acabado de chegar, com meus 3 meses de vida”, postou a moça na rede social.

Segundo fontes próximas ao atleta, houve inúmeras tentativas de visitas e de acordo sobre a pensão – sem sucesso.

Pendenga 3

A família de Victória nega que ela impeça Ganso de visitar o bebê. A mãe da jovem, Sonia Lopes de Almeida, afirmou desconhecer desavenças sobre a pensão: “Maria Victória é sustentada pela nossa família.”