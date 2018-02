Danilo, da Udinese, terá de pagar R$ 350 mil ao jogador Manoel, do Atlético Paranaense, por chamá-lo de macaco em jogo da Copa do Brasil no Palestra Itália, em 2010 – quando atuava no Palmeiras. Decisão do STJ.

O atleta havia sido condenado pela Justiça de SP por ofensa racial e recorreu ao tribunal de Brasília pedindo para tentar trancar o processo. Os ministros negaram.