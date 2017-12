David Luiz não tem nenhum cuidado especial com a cabeleira. Lava as madeixas apenas com xampu. Corte? De três em três meses. “No Brasil mais curto, por causa do calor”, conta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.