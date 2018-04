O Aeroclube de São Paulo, um dos mais tradicionais da América Latina, está com aulas de simulador suspensas há seis meses. Assim, não pode formar pilotos. Motivo? Entraves com a Anac. Desde agosto, a agência exigiu nova homologação dos aparelhos do País, com prazo de três meses para as escolas enviarem documentação.

O Aeroclube informa que mandou. A Anac diz que não.