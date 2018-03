Pelo direito

Chegou à ONU apelo para que as autoridades angolanas retirem as queixas contra o jornalista Rafael Marques, que será julgado quinta-feira, acusado de difamar José Eduardo dos Santos, no poder desde 1979. Pedido da advogada paulistana Mariana de Castro Abreu, com apoio da Anistia Internacional.

Marques é autor do livro Diamantes de Sangue, no qual relata 109 casos de corrupção e tortura que teriam sido cometidos pelas Forças Armadas de Angola em minas de diamante.