Myrian Abicair, do tradicional Spa 7 Voltas, acaba de fechar parceria com Alexandre Bró, autor do reality show Além do Peso, na Record. O projeto, que trata da reconstrução corporal, vai funcionar no seu espaço em Itatiba, no interior paulista.

