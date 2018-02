Pela porta

Tudo pronto para que o álcool brasileiro entre nos EUA. O futuro secretário americano da Agricultura, Tom Vilsack, aposta no fim da barreira tarifária que impede a entrada do combustível brasileiro nos EUA.



Quem conta é Roberto Giannetti da Fonseca, da Fiesp – que, com Roberto Rodrigues, conversou com Vilsack. O raciocínio do ex-governador de Iowa – Estado de maior produção de milho nos EUA – é de que é preciso eliminar as tarifas nas operações com o Brasil.



Especificamente, para o álcool misturado a gasolina.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.