Pela paz

Clima de coexistência hoje na Sala São Paulo. Os pianistas Yaron Kohlberg, israelense, e Bishara Haroni, palestino, abrem a temporada da Tucca. No concerto, a dupla apresentará a emblemática canção israelense Jerusalém de Ouro, que foi interpretada por Roberto Carlos em 2011. O duo se apresenta junto desde 2008 – depois de um recital em Oslo , cidade conhecida pela negociação entre os dois povos.

Nostalgia Entra no ar em maio o site No Gravador de Inezita, da Sé Editorial. O Itaú Cultural viabilizou a organização, recuperação, digitalização e catalogação de 43 fitas de rolo com gravações caseiras de Inezita Barroso realizadas nas décadas de 1950 e 1960. Inezita é uma das mulheres homenageadas pelo Itaú Cultural com uma mostra da série Ocupação, em comemoração aos 30 anos do instituto.