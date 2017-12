Duas mil mulheres judias vão se reunir para assar pão que simboliza o desejo de um ano novo judaico sem conflitos.

No ato – que acontece, hoje (22), no Salão Marc Chagall da Hebraica – as moças irão fazer uma “chalá” – pão em formato redondo que simboliza continuidade e eternidade, como o círculo que não tem começo nem fim, e o desejo de um ano sem guerras.