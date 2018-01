Das nove palavras que estarão no trajeto do Caminho da Paz – promovido pela ONG Caminho de Abraão –, três terão intervenção de artistas que abraçaram a coexistência entre cristãos, judeus e muçulmanos.

Rodolfo Pariggi ficou com Diversidade, Paulo Pasta com Respeito e Sandra Cinto com Paz. As obras ficarão expostas no trajeto de 7 km entre o Clube Monte Líbano e o Clube A Hebraica, de 15 de junho a 15 de julho.