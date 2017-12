Do olho no conflito entre Israel e Hamas, Sheila Mann vem organizando diversos almoços de confraternização entre mulheres judias e muçulmanas. Tudo parte de seu projeto Peace On the Table – A Culinária pela Paz.

Um desses encontros aconteceu semana passada, na casa da consulesa americana Mira Hankins, reunindo 23 moças de várias origens.