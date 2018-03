Gilberto Natalini, do PV, entrou ontem com duas representações no MP contra a Prefeitura. Uma pede que seja apurada eventual prática de crime na grafitagem dos ‘Arcos do Jânio’, baseando-se em lei que prevê que patrimônio tombado não pode ser destruído ou perder sua integridade. Na outra, o vereador questiona os “gastos excessivos” na implementação das ciclovias.

