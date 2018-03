Fábio Koff, do Clube dos 13, está perplexo. Em conversa com amigos, lembrou que Patricia Amorim, do Flamengo, havia rasgado elogios ao plano de licitação proposto por Ataíde Guerreiro, diretor-executivo da entidade, em jantar no fim do ano passado. Maurício Assumpção, do Botafogo, tampouco demonstrou insatisfação durante reuniões com o C13.

É, os tempos mudam.