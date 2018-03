Pela memória

Apesar de o imóvel já ter sido cedido à PF, a Comissão da Verdade de São Paulo ainda tenta transformar o prédio onde funcionou a Auditoria da Justiça Militar, durante a ditadura, no Memorial dos Advogados de Presos Políticos.

Adriano Diogo, deputado que preside a comissão, enviou carta a José Eduardo Cardozo pedindo a cessão do imóvel – que fica no centro de SP e está sob responsabilidade da Secretaria do Patrimônio da União.

Memória 2

Aliás, após a tragédia de Santa Maria, a Comissão da Verdade paulista planeja atos para lembrar… o atentado do Riocentro, em abril de 1981.