A Comissão da Verdade de São Paulo vai lançar campanha pedindo a abertura dos arquivos da ditadura militar – pela memória dos paulistas desaparecidos. O deputado Adriano Diogo, presidente da comissão, convidou atores para gravar depoimentos.

O primeiro a entrar no estúdio, ainda esta semana, será Celso Frateschi. Levará para o vídeo a biografia do jornalista Luiz Eduardo Merlino, morto em 1971, aos 23 anos.

Memória 2

Dois filmes sobre a ditadura estão para sair do forno. O novo longa de Luiz Villaça, inspirado no livro de Mario Bendetti, contará a história de um guerrilheiro preso. E Márcia Faria deve filmar a história de uma viúva argentina em busca do neto desaparecido.