Foi aprovado, ontem, na Assembleia paulista, projeto do deputado Carlos Bezerra, que pune empresas do Estado flagradas explorando trabalho infantil. Uma das penas é multa que varia de R$ 500 a R$ 2 mil, “a depender da gravidade do caso”.

O dinheiro será destinada ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – para prevenção e erradicação do trabalho infantil.