Pela educação das garotas

Malala Yousafzai está cada vez mais engajada na educação de jovens mulheres. Para tanto, a Nobel da Paz – agora com 18 anos – firmou parceria com a americana TOMS, segundo divulga seu site oficial. A marca desenvolveu uma echarpe exclusiva para ser vendida em prol da fundação da paquistanesa.

A estampa é inspirada na cultura e nos desenhos islâmicos e contém a frase da ativista “One child, one teacher, one book and one pen can change the world” – “Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo”.

Anna Faris, Sarah Michelle Gellar e Octavia Spencer são algumas das celebridades internacionais que já aderiram a causa e postaram fotos nas redes sociais usando a echarpe.