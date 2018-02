Alckmin presidiu a primeira reunião do conselho misto do megaprograma Educação Compromisso de São Paulo, que pretende transformar o sistema de ensino do Estado.O esforço do conselho visa perenizar o processo, transformando-o em um projeto do Estado – e não de governo.

Pela sociedade civil participam Fernão Bracher, Denise Aguiar, Ana Diniz, Fábio Barbosa, Jair Ribeiro, Carlos Jereissati e Pedro Passos, entre outros.