A São Paulo Companhia de Dança irá gravar, em janeiro, DVD com José Possi Neto – parte do projeto Figuras da Dança.

Durante a filmagem – que deve acontecer no Itaú Cultural – Inês Bogéa, diretora artística da companhia, fará uma entrevista com Possi Neto, com participação do público, para ser lançado em 2016.