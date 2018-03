Pela causa

Rony Meisler comemora o bom momento da Reserva. A marca carioca acaba de firmar parceria com a organização ambiental WWF para engajar consumidores na causa ambiental. “A roupa, para nós, é um veículo de mídia”, afirma o empresário. “Temos muita vontade de comunicar, de passar nossa mensagem de transformação social.” Para tanto, as vitrines de todas as lojas, alguns produtos e a revista editada pela Reserva apresentarão o projeto Rebeldes com Causa, que homenageia onze “modelos sociais” elaborados por jovens empreendedores que transformaram comunidades por meio da educação, do esporte e da saúde, entre outros. “Divulgar essas iniciativas é a nossa grande missão”, completa Meisler.

