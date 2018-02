A crise no Brasil não impediu que Acacio Lisboa, filho do leiloeiro de arte James Lisboa, tirasse do papel um antigo projeto: abrir sua própria casa.

O empresário inaugura a Galeria Frente, dia 25, nos Jardins, em grande estilo. Exibindo 129 obras, a maior parte inédita, de Mira Schendel, artista suíça naturalizada brasileira, concluídas entre 1950 e 1980.