Pela África, Bono vai a Lula

Lula respondeu anteontem a carta que recebeu de Bono no fim de março – e que lhe chegou pelas mãos de Jânio Quadro Neto – na qual o cantor começa com a a similaridade entre eleições e a turnê do U2 pelo mundo, para depois entrar na discussão sobre as formas de combate à pobreza de sua Fundação One.

O presidente elogia os esforços do cantor para a erradicação da miséria no planeta e admite que, no plano geral, há muito por fazer, tanto no governo como na sociedade civil. Cita, como exemplo, o seu programa de 1 milhão de moradias.

Já Bono se diz fã de Lula e o chama de grande campeão dos pobres. Também pede novo encontro com ele e com seu staff, para saber mais sobre programas brasileiros. Dados que quer repassar a governos da África, onde a Fundação One concentra suas atividades.

