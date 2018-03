Filho de Paulo Borges vai desfilar na SPFW

Presença inusitada no desfile da Amapô, sexta, na Bienal. Pela primeira vez, Henrique, filho de 12 anos do idealizador da SPFW, Paulo Borges, vai cruzar a passarela. Quem conta? O pai coruja.

Quem vem

Kamasi Washington, um dos grandes nomes do jazz atual, não vai se apresentar só no Rio, dia 5, no Teatro Municipal. Aceitou vir para São Paulo, nos dia 8 e 9, para tocar no Festival Nublu, no Sesc Pompeia.

Direto do SXSW

Alice Braga e Wagner Moura arrancaram aplausos da plateia do SXSW, domingo, no Texas. A dupla de atores brasileiros falou sobre a representatividade dos latinos no audiovisual americano. Não apenas nos papéis, mas também nos bastidores.