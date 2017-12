Vem aí batalha judicial pesada pela herança de Milton Teixeira, ex-presidente do Santos, morto em 2012. De um lado, a viúva Ahmadi Abou Arabi Teixeira e os três filhos do casal. De outro? Os quatro filhos do primeiro casamento – entre eles Marcelo Teixeira, virtual candidato ao comando do clube alvinegro.

Em jogo, a Universidade Santa Cecília, com 15 mil alunos.