Neymar e Ganso mal voltaram da Copa América e a torcida do Santos já está com a cabeça na final do Mundial Interclubes, em dezembro, no Japão.

A agência oficial de viagens do time dá start na venda de pacotes que variam de US$ 4.490,00 a US$ 12.540,00. As vagas são limitadas e todas as opções incluem almoço no Boteco da Vila Especial em… Tóquio.

