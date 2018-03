Após concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira – semana passada, na Sala SP –, o solista convidado Albrecht Mayer pediu a batuta do maestro titular da OSB, Roberto Minczuk.

É que o oboísta alemão coleciona as varinhas de todos os grandes maestros com os quais já se apresentou pelo mundo. Entre elas, as de Daniel Barenboim, Herbert von Karajan (no começo de sua carreira como solista) e sir Simon Rattle.