Lenine foi escolhido para interpretar Carcará, um dos maiores sucessos de Maria Bethânia– a homenageada deste ano do Prêmio da Música Brasileira. Dia 10 de junho, no Municipal do Rio.

