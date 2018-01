Ricardo Lewandowski, que será eleito presidente do STF sexta-feira, terá de mediar discussão espinhosa à frente do tribunal: que atividades podem ser terceirizadas no serviço público? Quais os direitos desses empregados? E quem paga a conta quando salários e encargos não são honrados?

O Supremo decidiu que processo sobre terceirização de call centers de empresas de telefonia servirá de base para o julgamento de centenas de casos.

É o primeiro passo para nortear a questão – que envolve cifras bilionárias e se arrasta em tribunais brasileiros e no Congresso Nacional. “Há 15 anos os parlamentares debatem projetos, mas nada vai para frente”, diz Fabio Chong, advogado especialista em direito trabalhista.