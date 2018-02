Pedra no sapato

Às vésperas do julgamento do mensalão, Eduardo Suplicy enviou aos presidentes do PT – Antonio Donato, Edinho Silva e Rui Falcão– uma carta pedindo que todas as contribuições de pessoas físicas e jurídicas em campanhas eleitorais sejam declaradas, em tempo real, pela internet.

O senador ligou para Haddad, ontem, e repetiu-lhe o pedido.

Pedra 2

Suplicy, que já tem projeto de lei sobre a questão tramitando no Senado, afirmou que até Délubio Soares se comprometeu com a ideia quando foi pedir apoio para se refiliar ao PT, no ano passado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pedra 3

Donato, também coordenador da campanha de Haddad, entretanto, saiu pela tangente: “Vamos cumprir o que a lei estabelece: a prestação de contas para a Justiça Eleitoral, que, depois (das eleições), a torna pública”.