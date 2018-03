Pedra no caminho

As escolas públicas podem parar em 2010. A APEOESP – representante dos professores de São Paulo e maior sindicato da América Latina – promete deflagrar greve no início do ano letivo.

A pedido do PT? “Isso não tem nada a ver com eleições”, jura Maria Izabel Noronha, presidente da entidade e dirigente do partido. Ela conta que a decisão – fruto de encontro de 2.500 delegados da categoria em Serra Negra – será anunciada domingo. Quando termina a Conferência Estadual de Educação.

Mais um bode para José Serra tirar da sala.