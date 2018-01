Pedra Mística

Livia do Lago Basile criou sua marca de joias, a Mama Coca, depois de uma viagem ao Peru. “Entrei em contato profundo com um mundo sobrenatural, onde vi o quanto a folha de Coca era valiosa para as nações andinas. Quis trazer essa visão para cá, onde a Coca sofre muito preconceito. Quis jogar luz ao tema”, explica Lívia, que usa os signos e outros elementos místicos em suas criações. “Cada peça é feita com pedras que tenham a ver com o presente momento. Atualmente a terra precisa de amor incondicional, então tenho usado muitas esmeraldas.” Ela também cria joias sob medida. “Para entender o que minha cliente está sentindo e almeja para sua vida, avalio seu mapa astral, os objetivos que ela quer alcançar e escolho uma pedra com combinações de cor que a façam lembrar sempre do que ela deseja.”

